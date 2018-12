Wijchense Bicentini krijgt felicitaties vanuit de hele wereld na eervolle nominatie coach van het jaar

De voetbaltrainer, sinds twee jaar hoofdcoach, kende een uitstekend jaar met Curaçao. In de Nations League is de ploeg (met veel spelers die in Europa spelen) na drie wedstrijden ongeslagen. Door de koppositie is het eiland zo goed als zeker van deelname aan de Gold Cup in 2019, het kampioenschap van de CONCACAF. ,,Dat heeft ons als team op de kaart gezet. Andere ploegen houden nu rekening met ons. Want met een nominatie winnen we geen punten, het draait om de goede resultaten die we neerzetten.”



Curaçao won vorig jaar de laatste editie van de Caribbean Cup en deed toen voor het eerst mee aan de Gold Cup. De goede prestaties vallen ook in Nederland op. Bicentini, die onlangs zijn contract verlengde tot medio 2022, hoopt dat het daardoor makkelijker wordt voor spelers om te kiezen voor Curaçao. ,,De nominatie trekt ook hier de aandacht. Ik ben al gebeld door verschillende profclubs, die mij feliciteerden.”