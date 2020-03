DFS Opheusden stopt met prestatievoetbal en wil terug naar kelderklasse

Het bestuur van de vereniging lichtte vanmiddag de spelers en staf van het eerste elftal hierover in. ,,Een besluit dat heel moeilijk te verteren is’’, zegt hoofdtrainer Arno Arts.

,,Enorm teleurstellend. We waren op weg naar het kampioenschap. En of we dat nu halen of niet: het heeft bij voorbaat al geen waarde meer. We waren zo graag met elkaar de hoofdklasse ingegaan.’’

‘Harde dreun’

De afgelopen maanden kampte DFS met wat financiële perikelen. Hoofdsponsor Gerard Roelofsen wilde na ruim veertig jaar afbouwen als geldschieter. Een nieuwe sponsor werd gevonden, maar na een paar maanden werd er toch weer bij Roelofsen aangeklopt.

Quote Dat de club nu alles wat wij hebben opgebouwd zo laat instorten, doet me veel pijn Gerard Roelofsen, (Ex-)hoofdsponsor DFS

,,Ik heb toen van november tot en met januari nog alle openstaande rekeningen, salarissen en premies betaald. Je laat je clubje toch niet vallen hè’’, zegt de zestiger. ,,Hier ligt mijn ziel en zaligheid in. En daarom ben ik ook zo kapot van dit besluit. Dat de club alles wat wij hebben opgebouwd zo laat instorten, doet me veel pijn.’’

Geen weg meer terug

Nu de geldkraan richting het vlaggenschip is verdwenen, moeten zowel spelers als trainers op zoek naar een nieuwe club. Het besluit van DFS staat vast en er is geen weg meer terug, meldde voorzitter Cor Drost.

,,Extra vervelend voor ons allemaal, in deze toch al bange dagen’’, vindt aanvoerder Lorenzo Davids. ,,Het is al laat in het seizoen. Voor veel spelers zal het lastig worden om nog een club te vinden op dit niveau.’’

Emoties op WhatsApp

De teleurstelling binnen de selectie is daarom logischerwijs groot. ,,We kregen een appje in ons groepsgesprek dat het doek was gevallen voor DFS’’, vertelt Davids. ,,Daarna volgde nog een mailtje, met dezelfde boodschap. Ongelofelijk.’’

Voor Davids (33) valt er opeens een hoop zekerheid weg. ,,Dit is een klap in het gezicht voor iedereen die dit seizoen gestreden heeft voor promotie. En nu alles stil ligt door het coronavirus, kunnen we ons niet meer in de kijker spelen bij andere clubs.’’

‘Een triest verhaal’

Ondanks de financiële strubbelingen dit seizoen, had DFS volgens sponsor Roelofsen ook na de zomer ‘gewoon’ door kunnen gaan.

,,Ik werd tien minuten voor het nieuws naar buiten kwam door het bestuur ingelicht over het besluit. Toen heb ik gelijk gezegd: als het om het geld gaat, dan kunnen we door. Ik heb er alles bij elkaar toch al zoveel miljoen in zitten. En natuurlijk was ik liever wat gaan minderen. Ik ben al oud. Maar ik ken zoveel sponsoren. Dat hadden we wel gered.’’