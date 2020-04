FC Lienden was ‘eigenlijk te klein om groot te zijn’

Wil­lem-Paul van der Heijden vertrekt bij WNC

3 april WAARDENBURG - Topschutter Willem-Paul van der Heijden houdt het na drie seizoenen voor gezien bij eersteklasser WNC. De jongere broer van Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden speelt komend seizoen bij derdeklasser Schoonhoven, de club van hun jeugd. Van der Heijden kwam in de zomer van 2017 over van Geinoord in Nieuwegein en speelde behalve voor Schoonhoven en WNC ook nog voor Nieuw-Lekkerland.