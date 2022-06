Geel-zwarte rook vult lucht in Opheusden: WNC verslaat in finale DUNO en promoveert naar vierde divisie

SMVC Fair Play en DSS’14 promoveren naar vierde klasse, doek valt voor MEC’07 na anticlimax

SMVC Fair Play heeft zijn felbegeerde promotie naar de vierde klasse alsnog te pakken. De Culemborgse club, dit seizoen nét geen kampioen in 5B West 1, won zondag in Amstelveen in de finale van de nacompetitie met 2-0 van Woudia. Ook DSS’14 promoveerde naar de vierde klasse dankzij een 3-0 zege op Astrantia. MEC’07 degradeerde juist naar de vijfde klasse door een 2-0 nederlaag bij ASV’33.

