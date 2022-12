Grensrechter naar ziekenhuis na vechtpartij in Maurik: ‘Alles staat op camera, we weten wie de dader is’

Teisterban­ders is gestopt met mopperen en dat werkt: ‘Het kon niet langer zo doorgaan’

In een duel met in totaal acht treffers won Teisterbanders zondagmiddag met 5-3 van Jan van Arckel. De club uit Kerk-Avezaath kwakkelt dit seizoen in de vierde klasse, maar lijkt nu toch de sleutel tot succes te hebben gevonden: minder mopperen op elkaar.

14 november