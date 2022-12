Ineens duiken ‘zes, zeven man’ op grensrechter Bart: ‘Baas vond mijn ziekmelding niet leuk’

Een dag na het incident is de 46-jarige Hak nog amper bekomen van de schrik. ,,Mijn hele hoofd doet zeer. Ik heb een blauwe neus, een blauw oog, schrammen, kneuzingen. Mijn bril is ook kapot. Ze hebben me aardig toegetakeld.”

Het ging mis voor Hak toen de rust van het duel aanbrak. ,,Voor de wedstrijd zou er al iets zijn voorgevallen, dat heb ik niet gezien. En in de eerste helft waren er op het veld woorden over en weer”, vertelt de inwoner van Maurik.



,,Ik vroeg aan een speler waarom hij zo’n grote mond tegen me had. Toen was het meteen bonje. Er doken vijf, zes, zeven man over me heen. Ze trokken de muts over mijn ogen, dus ik zag even helemaal niets meer. Ik kreeg klappen van hier tot Tokio: bons, bons, bons. Voor mijn gevoel duurde het wel een half uur.”