Schimmel en Hak ruilen FC Lienden in voor TEC

Wadenoijen duwt DSS’14 met slecht gevoel winterstop in

23 december VARIK - Wadenoijen weet weer wat winnen is na de 0-1 overwinning in Varik op DSS’14. De laatste winstpartij in de vijfde klasse zondag Zuid 1 dateerde al van 7 oktober, toen Heerewaarden met 2-1 werd verslagen.