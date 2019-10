‘Sorry scheids, die kaart moet voor mij zijn’

Die kaart - voor schelden - werd door scheidsrechter Van der Leek namelijk gegeven aan Echteld-speler Jamal Aamri.



Het was echter Van Maurik die had gescholden nadat hij – al dan niet opzettelijk – de hand van Aamri in zijn gezicht zou hebben gekregen.



Van Maurik vond de rode kaart voor zijn opponent al te gortig en biechtte bij de scheidsrechter op dat hij het scheldwoord had gebruikt. En werd voor zijn biecht beloond met rood. De kaart voor Aamri werd ingetrokken. De Echteld-speler scoorde bovendien het winnende doelpunt in de wedstrijd.