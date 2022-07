Tricht treft Theole in districtsbeker Zuid 1

Tricht en Theole treffen elkaar in het districtsbekertoernooi Zuid 1. De tweedeklassers zijn in groep 1 ingedeeld met tweedeklasser Emplina en eersteklasser Oranje Wit. Het is de enige gemengde (zaterdag/zondag) poule met regioclubs.

Het gepromoveerde WNC kan de bekercompetitie gebruiken om te wennen aan het niveau in de vierde divisie. De ploeg van trainer Cor Prijn treft met Goes, Achilles Veen en Kloetinge in de beker namelijk drie competitiegenoten. Goes is zelfs de eerste tegenstander in de competitie. De wedstrijden tegen Achilles Veen en Kloetinge staan beiden in december op de rol.

Volledig scherm Theole en Tricht troffen elkaar wel vaker in de beker. Behalve vorig seizoen ook in 2015, in dat duel maakte Theole-aanvaller Gino Dix deze omhaal. © William Hoogteyling

In Zuid 1 hoeven RKTVC, MEC'07, SCZ en Teisterbanders de streek niet uit, het viertal is in dezelfde poule ingedeeld. BZS, Buren en Wadenoijen treffen naast elkaar buiten de regio nog Alem. In het zaterdagvoetbal zitten MVV'58, Rhelico en GVV in dezelfde situatie. Behalve tegen elkaar spelen ze tegen het zaterdagteam van DBN'22 (Den Bosch), de fusieclub komt voort uit TGG en OSC'45. In een van de zondagpoules speelt DSS'14 tegen het zondagteam van de nieuwe Bossche club.

In Culemborg zijn er geen derby's, Focus heeft met slechts vierdeklasser Musketiers en vijfdeklasser Oranje-Wit, beide uit Elst (Ut.) als tegenstander in een poule van drie de makkelijkste opdracht. In district Oost zijn er evenmin veel derby's. Vierdeklassers DFS en FC Lienden treffen elkaar ook in de beker en Dodewaard treft klassegenoot SVHA. Maar Kesteren en Uchta spelen tegen clubs waartegen ze niet in de competitie uitkomen.

Vierde divisie: WNC, Goes, Achilles Veen, Kloetinge.

Zuid 1

poule: Tricht, Theole, Emplina, Oranje Wit. poule: Haaften, BZC'14, Herovina, Well. poule: MVV'58, Rhelico, GVV, DBN'22 (zat.). poule: ASH, GVV'63, Margriet, OSS 1920. poule: Beesd, HSSC'61, Lekvogels, SC Everstein. poule: BZS, Buren, Wadenoijen, Alem. poule: Ophemert, DSC, RKKSV, Vlijmense Boys. poule: DSS’14, DBN’22 (zon.), FC Engelen, HRC'14.

Oost

poule: DFS, FC Lienden, Fortissimo, Redichem. poule: Dodewaard, SVHA, ONA'53, Quick 1888. poule: Kesteren, SDS'55, Advendo'57, Terschuurse Boys.

West 1

poule: Vriendenschaar, Amsvorde, VVA Achterberg, Zeist. poule: Focus'07, Musketiers, Oranje-Wit. poule: SMVC Fair Play, BSM, Kismet, Nautilus.