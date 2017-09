Voetballer in kritieke toestand na kopstoot medespeler

FC Lienden trekt aan kortste eind na zinderende slotfase

15:52 KATWIJK AAN ZEE – FC Lienden verdiende een punt aan De Krom in Katwijk aan Zee, leek die een minuut voor tijd ook te krijgen, maar ging uiteindelijk zonder punten terug de bus in. Door een treffer van Robbert Susan won de thuisploeg in extremis met 3-2.