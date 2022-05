Voetbaloverzicht: Lempicki scoort vier keer bij Dodewaard, rode kaart Wilpstra leidt nederlaag MVV’58 in tegen hekkensluiter BZC’14

Basil Camara blinkt uit bij TEC na deceptie van missen Afrika Cup: ‘Deed pijn om niet tegenover Salah te staan’

Aan de hand van verdediger Basil Camara heeft TEC een verdienstelijk punt gepakt tegen Katwijk. Het 1-1 gelijkspel tegen de ongenaakbare koploper in de tweede divisie moet een signaal zijn waartoe de Tielse club in de nabije toekomst in staat is.

14 februari