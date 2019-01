Kijkje in het brein van topsportster Myrthe Schoot: ‘Niemand gaat naar huis voor bruiloft of begrafenis’

Orion richt zich na zeperd op Europees thuisduel

27 november DOETINCHEM - De volleyballers van Achterhoek Orion spelen woensdagavond 28 november het eerste Europacupduel van dit seizoen. In de Topsporthal in Doetinchem is OK Mladost Brcko uit Bosnië-Herzegovina om 20.00 uur de tegenstander bij de laatste 32 van de CEV-cup.