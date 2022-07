Orion heeft selectie met komst Kaislasalo compleet

DOETINCHEM De selectie van volleybaleredivisionist Active Living Orion uit Doetinchem voor het seizoen 2022/2023 is compleet. De 27-jarige Finse diagonaalspeler Samuli Kaislasalo is de opvolger van zijn landgenoot Joonas Jokela. De ervaren aanvaller (2.03 meter) komt over van het Griekse AONS Milon.

Kaislasalo is geen onbekende van Active Living Orion, in het seizoen 2019/2020 schakelde zijn toenmalige werkgever Lindemans Aalst het Doetinchemse team uit in de CEV-Cup. In de thuiswedstrijd maakte hij toen veel indruk. Technisch directeur Kamps van Orion: ,,De komst van Samuli past goed in onze ambities, hij is ervaren en heeft internationaal al het nodige gezien en meegemaakt. Het is mooi dat een speler van zijn kaliber voor ons kiest vanwege het programma, het team wat we hebben neergezet en de bijbehorende ambities. Hij komt om kampioen te worden en hoge ogen in de Challenge Cup te gooien.”