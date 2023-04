Volleybalsters Halley pakken titel in eerste divisie

De ploeg van de vertrekkende trainer Randy Derksen ziet echter af van promotie, omdat vijf ervaren speelsters stoppen. Derksen: ,,We zijn kampioen geworden, dat is het belangrijkste. De titel is een mooi eindpunt. Toen Bjorn Jansen drie jaar geleden stopte als trainer, werd ik van assistent hoofdtrainer. Tevens kwamen de ervaren speelsters terug. De afgelopen twee jaar waren we ook de beste, maar door de corona werd de competitie stil gelegd. Dat we in ons laatste seizoen samen de titel pakken, is daarom speciaal.”