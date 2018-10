Volleybalsters maken furore in Japan: 'Sprietje van toen is nu wereldtopper'

LICHTENVOORDE - De Achterhoekse volleybalsters Lonneke Sloetjes (27) en Myrthe Schoot (30) maken furore op het WK in Japan. Maandag wonnen ze met Nederland van de VS en bereikten ze de halve finale . Als kleine meisjes wandelden ze ooit de Lichtenvoordse Hamalandhal binnen.

Theo Hofland uit Lichtenvoorde kan het zich nog goed herinneren. Ineens stond Lonneke Sloetjes in de Lichtenvoordse sporthal tijdens een training van Longa, een voormalig Achterhoeks volleybalbolwerk. ,,Een sprietje van een jaar of 12, 13 kwam de zaal binnen’’, zegt Hofland, voormalig teammanager van Longa. ,,Ze vroeg of ze een keer mee mocht trainen. Dan is het wel heel grappig dat ze nu tot de absolute wereldtop behoort en tegen de Verenigde Staten 38 punten scoort. Dat is wat, hoor.’’

Exceptioneel talent

Toen Sloetjes een paar trainingen achter de rug had bij Longa, wist Hofland het wel. ,,Zo'n exceptioneel talent had ik nog nooit gezien. Dat werd me heel snel duidelijk. Blijft ze fit en gezond? Daar hielden we ons meer mee bezig, want Lonneke was blessuregevoelig. Ze heeft veel blessures gehad, maar altijd teruggevochten. Nu is ze 27, op haar top en volledig in balans. Ik ben oprecht trots op haar. Dat is iedereen in Lichtenvoorde, waar Lonneke tegenwoordig woont. Ze is ook heel toegankelijk en open. Van de zomer stond ze nog met de Achterhoekse vlag te zwaaien tijdens de Zwarte Cross. Naast een goede speelster is ze ook een goed mens.’’

Leo Groeneveld was tien jaar geleden trainer van zowel Sloetjes als de Winterswijkse Myrthe Schoot. Hij is trots dat zijn voormalige pupillen voor het eerst in de historie de halve finale van het WK hebben bereikt. ,,Ik heb er helaas niets van kunnen zien, want ik zit voor mijn werk in India. Als je hier de televisie aanzet, zie je alleen maar cricket.’’

Advies

Groeneveld vindt het prachtig dat de twee Achterhoekse vrouwen zo goed presteren. ,,Ik herinner me nog goed een gesprek dat ik had met Myrthe Schoot en haar ouders. Myrthe wilde aanvalster worden, de ballen over het net knallen. Ik heb toen gezegd dat ze veel meer zou bereiken als ze libero zou worden. Dat advies heeft ze gelukkig niet in de wind geslagen.''

,,Lonneke Sloetjes had in die tijd het probleem dat ze zwakke knieën had'', vervolgt Groeneveld. ,,Ze was vaak geblesseerd. Het is knap dat zij en fysiotherapeuten dat zo goed onder controle hebben gekregen.’’