Annemiek van Vleuten maakt hattrick compleet met eindzege in Vuelta

Annemiek van Vleuten heeft na de Giro d’Italia Donne en de Tour de France ook de Challenge by La Vuelta gewonnen, de vijfdaagse rittenkoers die wordt gehouden in de laatste week van de Ronde van Spanje voor mannen.

In de laatste etappe, een criterium in Madrid over zeventien rondes van 5,8 kilometer, kwam de leidende positie van de 39-jarige renster van Movistar zoals verwacht niet meer in gevaar. Van Vleuten finishte veilig in het peloton en maakte zo haar hattrick compleet.

De rit werd gewonnen door de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. De renster van Trek-Segafredo hield in de massasprint de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Marta Bastianelli achter zich. Het was de negende overwinning van dit jaar voor Balsamo.



In het eindklassement had Van Vleuten een voorsprong van één minuut en 44 seconden op de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Demi Vollering, tweede in de Tour de France, sloot de Vuelta af als derde.

Van Vleuten had donderdag in een zware bergetappe de leiderstrui veroverd en was de slotetappe met een veilige marge begonnen. Daarin was één serieuze ontsnapping met vier rensters onder wie Nina Buijsman en oud-schaatsster Carlijn Achtereekte. Met name Trek zorgde ervoor dat het viertal nooit ver weg liep. Het werk werd door Balsamo beloond.



Van Vleuten heeft aangekondigd nog één jaar door te gaan met wielrennen. Dit jaar volgen nog de individuele tijdrit en de wegwedstrijd op de WK in Australië. In 2019 werd ze wereldkampioen op de weg, de jaren ervoor veroverde ze twee keer de mondiale titel tijdrijden.

Volledig scherm Annemiek Van Vleuten. © photo: Cor Vos

