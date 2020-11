Brennauer pakt eindzege Challenge by La Vuelta

Brennauer had de leiding na de tweede dag overgenomen van sprintster Wiebes. De Duitse was de beste in de individuele tijdrit zaterdag voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk. Wiebes had vrijdag de eerste rit in de sprint gewonnen.



De rit in Madrid werd gekleurd door zeven tussensprints waar bonificatieseconden waren te verdienen. Hier ontspon zich een strijd tussen Brennauer en Wiebes, maar ook Longo Borghini pakte met een solo drie keer de meeste seconden en naderde de Duitse in het klassement. Met nog zo'n 13 kilometer te gaan werd de Italiaanse teruggepakt en maakte het peloton zich klaar voor een massasprint. Wiebes ging daarin als eerste aan, maar werd nog net ingehaald door Balsamo.