Caruso rondt monstersolo af, Roglic rijdt alle concurrenten op achterstand

Caruso was niet meer de achterhalen, en de Italiaan van Team Bahrain McLaren rondde zo een monstersolo met succes af. Als bonus krijgt de nummer twee van de Ronde van Italië ook nog de bergtrui. Roglic kwam als tweede over de streep, voor Mas, en liep zo uit op al zijn concurrenten. Steven Kruijswijk was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

,,Die laatste klim was zo lang", zei Caruso na de finish. ,,Ik probeerde me gewoon te concentreren op mijn eigen tempo. Pas in de slotkilometers had ik door dat ik kon winnen. Het is ongelooflijk wat ik heb gedaan. Het was een geweldig gevoel, een herhaling van het gevoel dat ik na de Giro had, ongelooflijk.”