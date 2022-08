Column van Thijs Zonneveld | Over de afzwaaiende Alejandro Valverde op de Alto de Amerongse Berg

Telefoon. Midden in de nacht. Ik een hartverzakking, mijn vrouw een dubbele. Nog voordat ik op het schermpje had gekeken, wist ik al wie het was. Ook al had ik gezegd dat hij me niet moest bellen, dat ik aan de andere kant van de wereld zat. Nou vooruit, alleen in hoge nood dan. Als er écht iets was.