Deceuninck - Quick-Step trekt met topsprinter Sam Bennett naar de Vuelta

De Nieuw-Zeelander Shane Archbold, de Deen Michael Mørkøv en de Tsjech Zdenek Stybar weten hoe ze hun kopman in een jagend peloton naar voren moeten brengen. ,,We hebben een mix van jonge talenten en ervaren renners, waarmee we goede resultaten hopen te boeken. Sam rijdt na de Tour zijn tweede grote ronde en kan rekenen op een goede 'lead-out-trein' in de sprint. Stybar was zeer gemotiveerd om alsnog een grote ronde te rijden nadat hij voor de Tour was afgevallen vanwege een knieblessure", zegt ploegleider Rik van Slycke.



De ploeg voor de Vuelta bestaat verder uit de Italiaan Mattia Cattaneo en drie renners die debuteren in een grote ronde: de Italiaan Andrea Bagioli, de Amerikaan Ian Garrison en de Duitser Jannik Steimle. De Vuelta begint dinsdag in Irun.