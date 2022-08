Deze drie ploegen hebben hun selecties voor de Vuelta bekendgemaakt

Organisato­ren Vuelta kijken uit naar ‘authentiek wielerpara­dijs Nederland’

De organisatoren van de Ronde van Spanje hebben het parcours van de laatste grote wielerronde voor het komende seizoen gepresenteerd. De Vuelta begint zoals bekend op 19 augustus met een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en aankomst in Utrecht. Daarna krijgen de sprinters twee dagen een kans in Utrecht en Breda. Het is pas de vierde keer dat de Vuelta buiten Spanje van start gaat.

