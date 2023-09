Dit staat de tenoren van Jumbo-Visma nog te wachten in de laatste week van de Vuelta

Met video Geen twee op rij voor Remco Evenepoel in Vuelta: Rui Costa wint vijftiende etappe vanuit vroege vlucht

De vijftiende etappe in de Vuelta is een prooi geworden voor Rui Costa. De Portugees, wereldkampioen in 2013, was de sterkste van een vroege ontsnapping waarin ook Remco Evenepoel, de ritwinnaar van gisteren, zat. De Belg strandde op plaats vier. In de top van het algemeen klassement veranderde niets: de rode leiderstrui blijft in het bezit van Sepp Kuss (Jumbo-Visma).