Dumoulin vervolgt Vuelta, maar wel ‘in de spaarstand’

,,Tom kijkt er nu anders tegenaan en wil graag bij de ploeg blijven om te helpen. We zetten hem nu twee dagen in de spaarstand en kijken dan in het weekeinde of hij nog van waarde kan zijn”, aldus Zeeman. Voorafgaand aan de Vuelta was gezegd dat het koersverloop zou bepalen of Dumoulin dan wel Primoz Roglic de kopman zou zijn. De Sloveen, vorig jaar winnaar van de Vuelta, pakte op de openingsdag meteen de leiderstrui.

Vraagtekens

Zeeman gaf toe met de nodige vraagtekens naar de Vuelta te zijn afgereisd. ,,Het is een raar seizoen wat we meemaken. We hebben ook voor Primoz, Sepp Kuss en Robert Gesink geprobeerd na de Tour wat rust in te bouwen om daarna te kijken wat er nog in de tank zit. Iedereen weet van Tom dat hij er lang uit is geweest. We hebben er goed over gepraat en denken dat het goed is om wat wedstrijdhardheid op te bouwen om met die basis de winter in te gaan.”