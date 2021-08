Eerste serieuze bergetappe: teamwerk DSM bekroond, zwarte dag Valverde en Roglic houdt rood

De etappe werd gekleurd door een nare val van Alejandro Valverde. De 41-jarige Spanjaard, deze Vuelta in prima vorm verkerend, schoof hard tegen het asfalt op het moment dat hij met een vroege aanval de knuppel in het hoenderhok wilde gooien. De nummer vier van het klassement stapte nog wel op zijn fiets, maar moest na enkele kilometers alsnog de strijd staken.



Voor de omvangrijke vluchtersgroep bleek dit kleine Spaanse drama een zegen. In het peloton met de favorieten viel het namelijk stil en de vroege aanvallers, met daarbij liefst vijf DSM-renners onder wie Nederlanders Thymen Arensman en Martijn Tusveld, namen voldoende voorsprong om in de lastige finale om de ritzege te gaan strijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Storer de beste vluchter

Van de vluchters bleek DSM-renner Storer op de slotklim veruit de sterkste. De 24-jarige Australiër had op de finish 21 seconden voorsprong op Carlos Verona en 59 tellen op Pavel Sivakov. Tusveld eindigde als twaalfde op 2.53 van zijn ontketende ploegmaat. Arensman had al vroeg in de etappe met krachten gesmeten en kwam in de finale niet in het stuk voor.

Lang maakten avonturiers Jan Polanc en Felix Grossschartner aanspraak op de rode trui van Primoz Roglic, maar in de finale ging het zo hard bij de groep favorieten - zonder dat zij elkaar hierbij echt bedreigden - dat de Sloveen de leiding in het algemeen klassement behield. Grossschartner is na vandaag wel de nieuwe nummer twee, op 8 seconden van de kopman van Jumbo-Visma. Enric Mas staat nu derde op 25 tellen.



Morgen gaat de Vuelta verder met een vlakke rit. Zondag staat er opnieuw een zware bergetappe op het menu, met finish boven op Alto de Velefique.

Volledig scherm Primoz Roglic (links) behield de leiderstrui. © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Primoz Roglic. © AFP

Bekijk hieronder onze wielervideo's.