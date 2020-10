Etappe 7: Dubbele beklimming van de Puerto de Orduña op weg naar Villanueva de Valdegovía

De start van vandaag is in de hoofdstad van Baskenland: Vitoria-Gasteiz. De stad heeft zo'n 230.000 inwoners en is daarmee na Bilbao de grootste stad van de autonome regio in het noorden van Spanje.



Het parkoers is vijftig kilometer vlak, tot de renners in een dal duiken als aanloop aan de Puerto de Orduña. Een klim van bijna acht kilometer, die gemiddeld bijna acht procent stijgt. Een behoorlijke klim met een stuk van veertien procent. Na de afdaling is het parkoers op kleine uitzonderingen na weer vijftig kilometer vlak, voordat de Puerto de Orduña op dezelfde manier beklommen wordt.