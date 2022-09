Expeditie Evenepoel stopt niet na Madrid: ‘Maar wij komen nog niet aan de kracht van Jumbo’

Door Daan Hakkenberg



Bij het vorige tweeluik in de bergen, in Asturië, kwam Remco Evenepoel als onbetwiste winnaar boven. Vooral de onemanshow op de steile klim naar Les Praeres de Nava maakte indruk op de concurrenten, die één voor één op achterstand werden gereden. Zaterdag en zondag wacht aan de andere kant van Spanje een nieuw tweedaags klimmersbal. Bergetappes die bepalen of hij in het rood koers zet richting Madrid en de Evenepoel-mania in België alleen maar verder aan zal wakkeren.



Evenepoel weet wat hem te wachten staat met de aankomsten op Sierra de La Pandera (1815 meter) en Sierra Nevada (2501 meter). Weer een nieuwe uitdaging, want tot nu toe kwam de Vuelta nog niet hoger dan 1600 meter. ,,De laatste etappe ken ik best goed. Maar iedere wielrenner kent die rit, want veel teams zitten daar op trainingskamp. Het is vlak tot aan Granada en dan gaan we de Monachil op, een klim van 6 à 7 kilometer en onregelmatig. De Sierra-klim is niet de zwaarste, maar wel echt lang en de hoogte is misschien het moeilijkste. Maar daar heb ik de hele zomer, in juli en augustus, voor getraind. Ik heb me voorbereid met veel hoogtestages, want we weten dat het bij mij goed werkt.’’