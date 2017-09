Froome realiseert dubbel Tour-Vuelta

Froome, die in de derde etappe de leiderstrui veroverde, ging met een vertrouwenwekkende voorsprong het slotweekeinde in, waarop zaterdag de beruchte klim van de Angliru de laatste, loodzware hindernis was. Het werd een mooi decor voor het afscheid van Alberto Contador die de rit won en, net als de Rus Ilnoer Zakarin, Wilco Kelderman passeerde in het klassement. De Nederlander van Sunweb pakte zondag, wellicht zonder het te weten, een paar seconden terug op de uitbollende Contador en sloot de Vuelta af als vierde.



Froome eindigde zaterdag in het spoor van zijn ploeggenoot Wout Poels als derde op de Angliru en wist dat de klus geklaard was. ,,Een hele opluchting", zei de 32-jarige Brit van Team Sky, die een dag later op het podium in Madrid de Italiaan Vincenzo Nibali (tweede) en Zakarin (derde) naast zich trof. ,,De Angliru is zo'n zware klim. Mijn felicitaties aan Alberto voor de manier waarop hij het afmaakte. Dat was een fantastische manier om zijn carrière af te sluiten. Hij was gewoon te sterk voor ons."