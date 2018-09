Groot-Brittannië met unieke 'triple' in grote rondes

Zonder ongelukken kroont Simon Yates zich morgen in de Vuelta tot eindwinnaar. En dat in een jaar dat, zeker in de grote rondes, wordt gedomineerd door Groot-Brittannië. Froome won de Giro en werd derde in de Tour, terwijl Thomas in de Tour oppermachtig was en de eindzege pakte. Een echte 'triple' dus voor Groot-Brittannië in 2018. Een uitzonderlijke prestatie, die slechts twee keer eerder is vertoond.