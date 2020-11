Hoe de man die alles won aan die ene nederlaag herinnerd zal worden

Podcast | ‘Chris Froome die nog een grote ronde kan winnen? Dat is passé’

28 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken de Vuelta tijdens een dagelijkse podcast. Vandaag gaat het over de ritzege van Woods, over Arensman en Schelling, nieuwe Nederlandse namen in het peloton, over knechtende Froome en zijn zaak en een avond in Logroño.