Imposante Roglic zet Vuelta naar zijn hand: derde ritzege en leiderstrui voor de Sloveen

Vroege aanval van Bernal

Bernal werd in de slotkilometer teruggepakt door de achtervolgers. Sepp Kuss maakte het feest van Jumbo-Visma compleet door de sprint om de tweede plek te winnen ten koste van MIguel Angel Lopez en Adam Yates. Bernal finishte in dezelfde tijd als zevende op 1.35 minuut van de ritwinnaar. Zijn moedige aanvalspoging leverde de Ineos-renner de prijs van de strijdlust op.



In het klassement heeft Roglic een voorsprong van 2.22 minuten op Mas en 3.11 minuten op Lopez. Bernal staat zesde op al meer dan vier minuten van Roglic en doet het ietsje beter dan zijn ploegmaat Yates. Steven Kruijswijk eindigde net buiten de top-tien en klimt naar de vijftiende plek in het klassement. Donderdag wacht opnieuw een zware bergetappe met aankomst op Alto d’El Gamoniteiru, een klim van buitencategorie. ,,Dat is de koninginnenrit, dus dan gaan we zien of het genoeg is", zei de Sloveen over de voorsprong op de rest. Roglic bleef vrij nuchter onder zijn zoveelste succes in de Ronde van Spanje. ,,Het was een mooie dag voor mij en het hele team”, stelde hij droog vast. ,,Ik probeerde weg te rijden en Egan Bernal kon niet volgen. Ik heb ervan genoten en de aanmoedigingen waren ook erg leuk. Het enige jammere van vandaag was de regen.”



Op ruim anderhalve minuut van Roglic eindigde de Amerikaan Sepp Kuss, eveneens van Jumbo-Visma, als tweede. ,,Zijn aanval was een dappere keuze. Hij wilde deze echt en hij deed het op indrukwekkende wijze”, zei Kuss. ,,Hij heeft geweldig gereden.”



Maar dé smaakmaker van de dag was Bernal. Zonder hem was er geen spectaculaire etappe geweest. De Colombiaan had voorgenomen om vandaag vooral te genieten. ,,Ik voelde me goed en wilde gewoon genieten van het fietsen. Ik heb er een harde wedstrijd van gemaakt en beleefde er veel plezier aan, dat is ook belangrijk. Roglic heeft niet van mij geprofiteerd. Op het vlakke werkte hij goed mee en uiteindelijk was hij gewoon de sterkste. Hij was moedig, daar moet je ook respect voor hebben.”