Jacht op ijsklontjes in Vuelta

Door Daan Hakkenberg



Het is net twaalf uur geweest - de renners zijn zojuist uit Puerto Lumbreras vertrokken voor de zevende etappe - wanneer de thermometer bij autorijschool Ventura al naar de 35 graden kruipt. De voorbode van een bloedhete dag. De zoveelste. Want al sinds de start van Vuelta, een week geleden in Málaga, rijdt het peloton in een grote heteluchtoven.



Alsof de verzengende hitte in het zuiden nog niet genoeg was, wordt er de komende dagen door het hart van Spanje gefietst. Pas na de rustdag van maandag, als de karavaan zich heeft verplaatst naar Galicië, wachten aan de Atlantische kust mildere omstandigheden.



Dat vraagt dit weekend dus om een hitteplan. Bij de Lotto-Jumboploeg is soigneur Dries Bos (58) verantwoordelijk voor de uitvoering. Noem Bos deze dagen gerust ijsmeester, aangezien water alleen niet genoeg is. Koud water is het enige wat telt, dus gaat de verzorger elke dag op jacht naar ijsklontjes.