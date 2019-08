Jakobsen straalt na etappezege: ‘Ik drukte mijn fiets op het juiste moment naar voren’

Jakobsen was enkele minuten na de finish nog flink buiten adem, maar vertelde met een grote lach op zijn gezicht over zijn eerste zege in een grote ronde. ,,Het was een hele spannende sprint, maar ik drukte mijn fiets op het juiste moment naar voren. Het was heel close met Sam en ik wist eerst niet zeker of ik gewonnen had, maar toen ik mijn teamgenoten zag juichen wist ik genoeg.”

‘Dit staat heel mooi’

Jakobsen volgde het wiel van zijn Franse teamgenoot Rémi Cavagna. ,,Hij creëerde een perfect gat. Ik riep dat hij vol moest gaan en kon gelukkig nog voorbij hem. Remi is zo sterk, dat viel nog niet mee.”



Jakobsen werd de eerste winnaar van een etappe in grote ronde (Giro, Tour of Vuelta) in de Nederlandse kampioenstrui sinds Leon van Bon in 2000. ,,Heel mooi om in mijn eerste grote ronde al in de vierde etappe te winnen, ook nog eens in de Nederlandse kampioenstrui. Ja, dit staat heel mooi op mijn palmares.”