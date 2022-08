Julius van den Berg pakt eerste bergtrui: ‘Ploeg kwam er vanochtend zelf mee’

Julius van den Berg heeft de eerste bergpunten van de Vuelta gepakt. Op de Amerongse Berg was de renner van EF-Education de snelste van vijf vluchters. Morgen zal de 25-jarige Nederlander daarom schitteren in de bergtrui.

Een plekje in de kopgroep betekende vandaag eigenlijk geen kans op de ritzege, maar wel op de bergpunten. Sprinters hebben deze Ronde van Spanje weinig kansen op ritzeges, dus laten ze hun ploeg veel kopwerk doen om een verrassing van de vluchters te voorkomen. Daarom waren de punten bovenop de Amerongse Berg het doel van vijf renners in de kopgroep.

Bij de beklimming van vierde categorie was het Julius van den Berg die samen met de Fransman Thibault Guernalec als eerste demarreerde. Ze werden nog teruggepakt door hun medevluchters dankzij hard werk van Jetse Bol, maar in de uiteindelijke sprint kwamen die er niet aan te pas. Van den Berg was net sterker van Guernalec en mag morgen in de bollentrui door Nederland fietsen.

Van den Berg durfde het niet voor te stellen

Van den Berg durfde het als enige niet klimmer in de ploeg eigenlijk niet voor te stellen, maar de ploegleiding had de beelden van Cort en het enthousiaste publiek tijdens de Tour de France ook gezien, en leek het een goed idee Van den Berg zaterdag op pad te sturen. „Ze kwamen er vanochtend mee. Ik was er zelf nooit over begonnen. Ik word betaald om mijn werk te doen in dienst van anderen.”

Met een hoogte van 66 meter, een lengte van 1,2 kilometer en een gemiddelde stijging van 3,3 procent was het geen al te lastige klim en dus was het ook voor Van den Berg net te doen. „Nee, was-ie hoger dan was het me niet gelukt. “

Het was nog een behoorlijke zoektocht naar de ‘top’ want pas bij de derde sprint werd daadwerkelijk de streep gepasseerd en waren de punten binnen. „We hadden al twee keer gesprint, maar steeds bleek het nog verder te zijn.”

Zondag volgt nog één etappe in Nederland, met start en finish in Breda. Dan zal het anders zijn, mocht hij voorop komen te zitten richting de Rijzendeweg in Woensdrecht, de tweede helling van deze Vuelta. Van den Berg woont sinds dit voorjaar in Roosendaal en passeert bijna zijn huis. “En de Rijzendeweg ligt op mijn trainingsrondje. Daar weet ik waar de top is. Misschien kan ik ervaren wat Magnus Cort in de Tour heeft meegemaakt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begint op vrijdag 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht met een ploegentijdrit. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats op Nederlandse bodem, waarna het peloton afzakt naar onder meer Asturië en de Sierra Nevada in het diepe zuiden van Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappe-uitslag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.