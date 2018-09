Kelderman zakt door het ijs: 'Ik mis koershardheid'

Nadat hij gisteren al een minuut had moeten toegeven op de favorieten voor de podiumplaatsen in de Ronde van Spanje, was de marge met ritwinnaar Thibaut Pinot nu ruim 4 minuten. Kort achter de Fransman finishten leider Simon Yates en zijn belangrijkste concurrenten. ,,Het was niet goed'', erkende Kelderman, die de reden zocht in zijn gebrekkige voorbereiding. ,,Het is nu net iets te zwaar met deze voorbereiding. Ik mis koershardheid. Die kun je niet nabootsen in training.''



Kelderman brak in maart in de Tirreno-Adriatico een sleutelbeen, een blessure waarvan hij maar langzaam herstelde. Op het NK, kort voor de Tour, ging het weer mis en volgde een operatie om met plaatjes zijn rechtersleutelbeen te versterken. ,,Ik merkte vandaag meteen dat het mis ging toen ze op die slotklim gingen rijden. Ik ben niet goed genoeg. Gisteren was een voorbode daarvan. Maar de Vuelta gaat gewoon door en ik ook.'' Kelderman staat nog steeds twaalfde, op 6.56 van Yates.