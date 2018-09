Kruijswijk valt van podium in laatste bergrit, Simon Yates pakt eindzege

Door Sjors Tanis



De korte etappe van 97 met liefst zes beklimmingen was lange tijd een strijd om de bergtrui tussen Thomas de Gendt en Bauke Mollema. De Belg hield Mollema bij de eerste drie passages op bergtoppen af in de sprint, maar hun duel was voorbij toen Miguel Ángel López de strijd tussen de klassementstoppers opende op zo'n veertig kilometer van de finish.



Op de voorlaatste beklimming, vlak voor de slotklim Coll de la Gallina, wilde leider Yates naar de ontsnapte López en Nairo Quintana toe rijden. Mas volgde en Kruijswijk besefte de problemen, aangezien Mas en López zijn directe concurrenten waren voor een podiumplek.



Op de slotklim reden Mas en López weg bij leider Yates, terwijl Valverde, nummer twee uit de stand, moest lossen in de groep met Kruijswijk. Daarna moest de Nederlander het werk zelf opknappen, maar seconde voor seconde reden Mas en López bij hem weg in Andorra. De twee leiders mochten aan de finish sprinten om de ritzege en daarin was de Spanjaard Mas nét iets sneller. Voor beiden was er echter een podiumplaats het resultaat, terwijl Kruijswijk zakte naar plek vier.



Wéér plek vier voor Kruijswijk, net als in de Giro d'Italia van 2014, toen hij in de roze leiderstrui op een sneeuwmuur klapte en uiteindelijk ook vierde werd. Kruijswijk werd dit jaar in de Tour de France vijfde.



De leiderstrui van Yates kwam totaal niet in de problemen. De Brit had Valverde als dichtste belager, maar de 38-jarige Spanjaard had, net als gisteren, dus slechte benen en zakte naar plek vijf in het klassement. Wilco Kelderman herstelde zich dit slotweekend van een paar matige dagen en steeg in de laatste bergrit van plek twaalf naar plek tien.