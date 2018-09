Kruijswijk: Zo rampzalig was het ook weer niet

Na het succes in de tijdrit een dag eerder relativeerde de kopman van Lotto-NL Jumbo ook nu. ,,Gisteren zei ik het al, het kan hier elke dag weer anders zijn. Vandaag verlies ik wat ik in de tijdrit won. De ene dag is de andere niet.''



Kansen om terug te komen kreeg Kruijswijk niet meer. ,,Nadat ik eenmaal was gelost hield het op. Ik kwam bij wijze van spreken niet meer vooruit. Het was voor mij gewoon een mindere dag, al weet ik niet wat daarvan de oorzaak was. Het is jammer, maar ik moet het accepteren.''