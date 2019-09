LIVE | Eindelijk weer kans voor Jakobsen in vlakke Vuelta-rit?

Engels ziet Roglic alleen maar groeien: ‘Hij heeft nog geen slecht moment gehad’

10 september Addy Engels zag als ploegleider van Jumbo-Visma hoe Primoz Roglic dit voorjaar in de Giro na een moeizame slotweek nog net het podium haalde. Een kleine vier maanden later is de Sloveen opnieuw overheersend, nu in de Ronde van Spanje, en lijkt er van verzwakking geen sprake.