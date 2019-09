LIVE | Finale is begonnen, Roglic wordt aangevallen

Val Roglic Movistar komt met excuses na golf van kritiek in Vuelta

9:59 Wielerploeg Movistar heeft zich via Twitter verontschuldigd voor de aanval die de ploeg inzette nadat Primoz Roglic, de leider in de Ronde van Spanje, was gevallen. De excuses volgden na een golf van kritiek over het optreden van de Spaanse ploeg in de negentiende etappe.