LIVE Vuelta | Juan Ayuso test positief op corona, maar blijft wél in koers in vlakke rit met lastige finale

Ontketende Remco Evenepoel kraakt Primoz Roglic en verovert rode trui in Vuelta, Jay Vine wint eerste bergrit

Jay Vine heeft de eerste bergrit van de Vuelta gewonnen door als sterkste renner van de oorspronkelijke kopgroep over te blijven. Achter de Australische winnaar deelde Remco Evenepoel een flinke tik uit aan Primoz Roglic. De Belg kraakte de drievoudig winnaar op de slotklim en pakte bijna anderhalve minuut op de Sloveen. Dit was tevens genoeg om de rode trui over te nemen van Rudy Molard.

25 augustus