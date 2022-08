LIVE Vuelta | Kopgroep van drie met Jetse Bol in sprintrit, besmette Simon Yates naar huis

Na de individuele rit tegen de klok gisteren, met een hoofdrol voor Remco Evenepoel, lijkt het vandaag eindelijk weer eens een dag te worden voor de sprinters in het peloton. De elfde etappe voert de renners over 191,2 kilometer van Alhama de Murcia naar Cabo de Gata en hoewel het parkoers geen biljartlaken is, liggen er geen gecategoriseerde obstakels op ze te wachten. Sam Bennett is inmiddels afgestapt, wie sprint er in Andalusië naar de dagzege?