LIVE Vuelta | Peloton met klassementsleider Remco Evenepoel vertrokken voor pittige bergrit

Alejandro Valverde opgelucht terug naar Spanje: ‘Ik reed met angst in mijn lijf op het Vuelta-par­koers in Nederland’

Alejandro Valverde (Movistar) en Mikel Landa (Bahrain Victorious) hebben in Spaanse media kritiek geuit op het Nederlandse parkoers van de Vuelta. De twee Spanjaarden lieten weten opgelucht te zijn dat de Ronde van Spanje morgen in hun geboorteland wordt hervat. ,,Ik reed met angst in mijn lijf rond op de Nederlandse wegen", zei Valverde in sportkrant AS.

22 augustus