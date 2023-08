LIVE Vuelta | Peloton stormt af op massasprint, kan Marijn van den Berg de etappe winnen?

Met video Australiër Kaden Groves houdt Danny van Poppel van sprintzege af in Vuelta

De elfde etappe van de Vuelta is een prooi geworden voor Kaden Groves Na een weinig enerverende rit van ruim 191 kilometer waarin de snelheid niet heel hoog lag, was de Australiër van Team BikeExchange-Jayco de snelste in de massasprint in Cabo de Gata. Rodetruidrager Remco Evenepoel behield zijn comfortabele voorsprong in het klassement.