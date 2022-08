LIVE Vuelta | Soler maakt solo af in Bilbao, Roglic staat leiderstrui af aan Fransman Molard

Teamspirit: groenetrui­dra­ger Jakobsen met hele ploeg over finish in laatste bergrit Vuelta

Fabio Jakobsen (25) mag zich - zonder ongelukken in de afsluitende tijdrit - de winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje noemen. De Nederlandse sprinter kwam in de laatste rit in lijn samen met zijn zeven ploeggenoten van Deceuninck-Quick Step over de finish.

4 september