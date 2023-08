LIVE Vuelta | Sprinters azen opnieuw op hun kans in heuvelachtige vijfde etappe

Etappe vijf van de Vuelta lijkt erg op die van dinsdag, toen Kaden Groves de snelste was na een chaotische slotfase in Tarragona. Vandaag rijden de renners 186,2 kilometer van Morella naar Burriana. Op zo'n vijftig kilometer van de streep ligt de top van de Collalbo de la Ibola, een beklimming van de tweede categorie. Om 13:10 uur is de officiële start van de etappe, naar verwachting is de finish rond 17:30 uur. Volg de etappe via ons livewidget en in ons liveblog.