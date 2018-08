Nibali met rugnummer 1 van start in Vuelta

Traditiegetrouw is het rugnummer 1 voor de winnaar van het jaar eerder. De Brit Chris Froome (Sky) neemt echter niet deel en dus maakte de organisatie een keuze tussen de vier ex-winnaars die wel aan de start verschijnen. Nibali, winnaar in 2010, kreeg de voorkeur boven Alejandro Valverde (2009), Fabio Aru (2015) en Nairo Quintana (2016).



Dit jaar zal de Italiaan niet voor het eindklassement gaan in Spanje. Nibali kwam in juli in de Tour door toedoen van een toeschouwer ten val tijdens de beklimming van Alpe d'Huez en hield daar een gebroken ruggenwervel aan over. Sindsdien kon hij amper trainen. ,,Ik ben nog steeds in de herstellingsfase", liet de Siciliaan weten. ,,Het is dan ook moeilijk voor mij om te denken aan een goede eindklassering met zo weinig trainingsdagen in mijn benen.''