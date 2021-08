Olympisch kampioen Carapaz verklaart verlaten Vuelta, Vine gaat na keiharde val wel door

Richard Carapaz (28, INEOS Grenadiers) heeft de Vuelta verlaten. De olympisch kampioen speelde op geen enkel moment een rol van betekenis in Spanje en hield tijdens de bergrit van gisteren de eer aan zichzelf.

De zomer van 2021 was een groot succes voor Carapaz. De Ecuadoraan stond in juli als derde op het podium van de Tour de France, een paar weken later volgde de kers op de taart met de olympische titel in Tokio. Met de Vuelta wilde Carapaz nog een slotakkoord aan zijn geweldige zomer breien, maar dat zat er geen moment in.