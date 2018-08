Parasiet houdt Pantano uit Vuelta

Wereldkam­pi­oen Sagan definitief in Vuelta: 'Perfect in voorberei­ding op WK'

11:11 Peter Sagan doet definitief mee aan de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag in Malaga begint. ,,De Vuelta past perfect in mijn voorbereidingen op de WK in Innsbruck'', liet de drievoudige wereldkampioen uit Slowakije weten. ,,Er staan dit jaar voor mij heel wat interessante etappes in Spanje op het programma.''