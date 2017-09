Ploegleider Steven de Jongh: Contador geweldig

,,De aanval verliep niet helemaal volgens plan'', vertelde De Jongh, die zijn kopman al in de afdaling van de voorlaatste col een gaatje zag slaan met de concurrentie. ,,Hij had Jarlinson Pantano mee, ook een goede daler. Contador is ook een renner die goed aanvoelt wanneer het juiste moment is voor zo'n actie.''



De ritwinst en de tijdwinst op de concurrenten brachten Contador alsnog naar de vierde plaats in het klassement. De Jongh: ,,Niemand had daar in de eerste week na de rit naar Andorra, waarin hij veel tijd verloor, nog een cent voor gegeven. Het is geweldig dat hij nu nog gewoon in de top vijf eindigt.''



,,Als je in 2008 hier wint en dat nu nog een keer herhaalt, is dat gewoon geweldig. Hij heeft alle criticasters de mond gesnoerd'', jubelde de ploegleider van Trek-Segafredo, die de laatste jaren nauw met Contador samenwerkte.