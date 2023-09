Podcast In het Wiel | ‘Vlak voor de start moest ik even aan Annemiek denken’

Column Arjan Schouten | Dit kan natuurlijk onmogelijk goed blijven gaan, met die shitshow die maar blijft duren

Columnist Arjan Schouten zag zoveel fout gaan in de eerste dagen van de Vuelta, dat hij bijna gaat verlangen naar een stoffig saai ritje. ,,Natuurlijk, Moeder Natuur is een beetje in de war, dat helpt niet mee. Maar de Spaanse organisatie is ook wel erg houtje-touwtje.”