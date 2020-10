Poels heeft als enige wél zin in de Angliru: ‘Lange steile klimmen liggen me’

Etappe 9: Massa­sprint ligt voor de hand in volledig vlakke rit

29 oktober De negende etappe van de Vuelta is zo plat als een dubbeltje. Over 158 kilometer gaat de rit van Castrillo del Val naar Aguillar. Met een goede verrekijker is het misschien wel mogelijk om de finish in Aguillar vanaf de startplaats te zien.